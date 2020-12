Une météo glaciale attendue pour Noël

Après des températures très douces observées ces derniers jours sur une vaste partie du pays, et même un record de chaleur enregistré dans la nuit du 21 au 22 décembre à Paris où la température est montée jusqu'à 14,2°C, Noël ne se passera finalement pas au balcon. Car le temps va rapidement changer et ressembler enfin à l'hiver, avec une baisse brutale des températures.

"Les températures jeudi après-midi oscilleront entre 6 et 9 degrés au nord, 10 à 14° au sud, localement encore 16 à 17 degrés entre la Côte d’Azur et la Corse", poursuit Météo-France. Résultat, en 48h, le mercure aura perdu 5 à 10 degrés en moyenne. Par exemple, à Paris, les thermomètres afficheront au mieux 7 degrés (soit 9 degrés de moins par rapport à ce mardi), 10 à Bordeaux (- 8 par rapport à ce mardi), 9 à Clermont-Ferrand (- 9 par rapport à ce mardi), 9 à Strasbourg (- 5 par rapport à ce mardi), 8 à Brest (- 6 par rapport à ce mardi).

La chute la plus spectaculaire sera certainement à Lyon où on passera de 15 degrés mercredi à seulement... 4 degrés vendredi après-midi. Les petites gelées (mercure entre -2 et 0°) seront également de retour pour la nuit du réveillon de Noël dans le nord-est et le centre-est où des petites chutes de neige seront possibles jusqu’en plaine. À partir de la journée de Noël, les températures passeront légèrement sous les normales de saison. "Cette fraîcheur se maintiendra au moins jusqu’à début janvier", prévient Météo France.