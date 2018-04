VIDÉO - Il fait très chaud ce vendredi... Mais quel temps fera-t-il ce week-end ?

Près de la Manche, le temps sera plus mitigé. Sur le Nord-Pas de Calais et la Picardie, des brumes et brouillards matinaux se seront formés pendant la nuit. Ils se dissiperont rapidement et laisseront place à un ciel lumineux. Sur le nord de la Bretagne, le nord des Pays de la Loire et sur la Normandie, passages nuageux porteurs d'averses et belles éclaircies alterneront en matinée.