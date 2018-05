Prince Harry et Meghan Markle : le mariage prévu le samedi 19 mai

Dans les rues de Windsor, au Royaume-Uni, toutes les décorations et les souvenirs sont fins prêts pour le grand jour du prince Harry et de Meghan Markle. En effet, le 19 mai, la jeune femme s'avancera dans la chapelle Saint-Georges sous l'œil avisé des téléspectateurs du monde entier. A l'approche du jour J, le couple royal multiplie les sorties et les échanges avec le peuple britannique. Des gestes qui ont contribué à booster leur popularité à l'échelle mondiale.



