Printemps : retour de la saison de restauration des vignobles à Condrieu

Dans les vignobles du Rhône, ce n'est pas encore la saison des vendanges. Pourtant, à Condrieu, on travaille beaucoup dans la restauration des murs de pierres sèches sur les pentes abruptes. En effet, les murs sont gorgés d'eau l'hiver et gonflent, obligeant les vignerons à les refaire chaque année. Une tâche qui accapare leur temps. Explications en images de Christophe Pichon, viticulteur.



