Prisons : le syndicat majoritaire UFAP-UNSA accepte l'accord de la Chancellerie, la fin du mouvement se profile

De son côté, l'Ufap-Unsa affirme avoir pris ses "responsabilités" et juge que le texte est une "base d'évolution profonde de notre système carcéral, où la sécurité et l'ordre doivent redevenir des valeurs fortes". Parmi les propositions faites par la Chancellerie, Jean-François Forget, secrétaire général de l’UFAP-UNSA, a affirmé sur LCI que les "places de prison pour les détenus radicalisés passent de 140 à 1500". "L’essentiel, c’est qu’on avance et qu’on puisse durablement et invariablement changer le cours des choses pour qu’on ne revive plus ce que nous avons vécu dans nos prisons avec ces tentatives d’assassinat", a encore assuré Jean-François Forget sur LCI.