Prisons : les syndicats ont rejeté les propositions du gouvernement

Après dix jours de manifestation, les gardiens de prison réclament toujours plus de sécurité à l'intérieur des établissements. Dans la soirée du mardi 23 janvier 2018, les syndicats ont quitté la table des négociations. Selon eux, les propositions faites par le gouvernement sont insuffisantes.



