Contrôle technique, prix du tabac, TNT, tarif du gaz... Ce qui change au mois de mai

Le 25 mai 2018, entrera en application le fameux "RGPD". Derrière ces quatre lettres se cache le Règlement européen sur la protection des données. Ce nouveau texte, voté par l’Union européenne il y a deux ans, a pour objectif de concilier la protection de la vie privée des citoyens et l'innovation, à l’heure où de plus en plus d’entreprises collectent, stockent et analysent des masses d’informations personnelles dans le but de fournir des services personnalisés (services de localisation, assistant personnel, publicité ciblée, etc.).