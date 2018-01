Électricité : les tarifs réglementés doivent augmenter, selon le gendarme de l'énergie

Les tarifs réglementés de vente de l'électricité doivent augmenter. Le constat est sans appel, et a été délivré lundi par le gendarme de l'énergie. Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), il est nécessaire d'augmenter de 1,6 % les tarifs réglés par les très petits professionnels, et de 0,7 % pour les particuliers. Elle va même jusqu'à suggérer une hausse allant de 1 à 1,2 % pour les tarifs appliqués à certains professionnels situés dans des zones non connectées au réseau métropolitain, comme c'est le cas en Corse ou dans les départements d'outre-mer.





Au 1er août 2017, les tarifs réglementés de l'électricité, qu'EDF applique à quelque 27 millions de consommateurs, avaient déjà augmenté de 1,7 %, dans le cadre d'une révision annuelle. Ces tarifs sont calculés en additionnant les coûts de l'énergie, c'est-à-dire le prix sur le marché de gros et le prix du nucléaire historique, les coûts d'acheminement de l'électricité via les réseaux de transport et de distribution, et enfin le coût de la commercialisation.