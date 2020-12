Un risque de "pandémie de la faim" : l'alerte du Programme alimentaire mondial, prix Nobel de la paix

Le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, s'est inquiété ce jeudi d'une "pandémie de la faim" aux effets, selon lui, potentiellement plus graves que le Covid-19, en recevant le Nobel de la paix à distance à cause de la crise sanitaire. "En raison des nombreuses guerres, du changement climatique, de l'utilisation généralisée de la faim comme arme politique et militaire, et d'une pandémie mondiale qui aggrave tout ça de façon exponentielle, 270 millions de personnes s'acheminent vers la famine", a prévenu le responsable américain.

"Ne pas satisfaire leurs besoins provoquera une pandémie de la faim qui occultera l'impact du Covid-19", a-t-il affirmé, dans des propos retransmis depuis le siège de l'agence onusienne à Rome. "Ce prix Nobel de la paix est plus qu'un merci, c'est un appel à l'action", a affirmé David Beasley. Soulignant qu'"une famine est aux portes de l'humanité", il a estimé que "la nourriture est la voie vers la paix". Ces dernières semaines, le PAM s'est alarmé des risques de famine au Burkina Faso, au Soudan du Sud, dans le nord-est du Nigeria et au Yémen. Dans ce pays, la malnutrition, déjà à des niveaux records, devrait encore s'aggraver du fait de la pandémie et du manque de fonds.