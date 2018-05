Scandale sexuel à l'Académie suédoise : chronique d'une débâcle annoncée

Tout a commencé dans les pages du journal suédois Dagens Nyheter. On est en novembre 2017 et la Suède n'échappe pas à la vague #MeToo. Dix-huit femmes choisissent de prendre la parole et c'est la journaliste Matilda Gustavsson qui leur tend l'oreille et la plume. Un scandale sexuel et six mois plus tard, l'Académie suédoise n'est plus que l'ombre d'elle-même, à tel point que le Prix Nobel de littérature 2018... est repoussé à l'année prochaine. Comment en est-on arrivé là ? La réponse est à chercher dans la parole des membres démissionnaires de l'Académie - six au total.





S'ils ne sont pas friands de déclarations à la presse (contactés par LCI, ils n'ont pas donné suite), ils ont tout de même expliqué leur départ dans plusieurs lettres ouvertes ou pages de blog. La plupart de ces écrivains très reconnus dans leur pays et la littérature internationale estiment ne pas avoir su passer au-dessus de ces révélations impliquant l'époux d'une académicienne. Celui-ci n'est autre qu'un Français, originaire de Marseille et installé depuis de nombreuses années en Suède : Jean-Claude Arnault. Les victimes déclarées l'accusent de harcèlement, d'agressions sexuelles et même d'un viol, commis entre la Suède et la France, de 1996 à 2017.