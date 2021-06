SNCF : tout savoir sur la nouvelle carte de réduction unique

TRANSPORTS - Des tarifs plus accessibles et moins complexes : c'est l'objectif de la SNCF, qui a dévoilé ce mardi les contours d'une nouvelle carte, baptisée Avantages.

La SNCF met sur rails sa nouvelle offre tarifaire. La compagnie publique a dévoilé ce mardi une nouvelle gamme "plus simple, plus lisible et plus claire" avec "des prix modérés jusqu'aux derniers jours précédant le départ". Objectif ? Inciter les clients à revenir à bord des trains, après une année sous le signe du Covid-19.

Point majeur de cette politique tarifaire : une nouvelle carte "Avantages", unique pour l'ensemble des clients. Celle-ci sera déclinée en trois profils, à savoir "Jeune 12-27 ans", "Adulte 28-59 ans" et "Senior plus de 60 ans". Tous auront des prix "accessibles, même à la dernière minute". Les porteurs de la carte auront à débourser 39 euros maximum pour les trajets en dessous d'1h30, 59 euros maximum pour les trajets intermédiaires jusqu'à 3 heures, soit 50% des voyages, et 79 euros maximum pour les trajets de plus de 3 heures, soit 25% des voyages.

L'échange et le remboursement gratuits jusqu'à trois jours avant le départ

Autre point fort de cette nouvelle carte : l’échange et le remboursement seront gratuits jusqu’à trois jours inclus avant le départ, "afin d’apporter toujours plus de flexibilité aux voyageurs", précise la SNCF, consciente que les usagers souhaitent désormais pouvoir annuler le plus tard possible, crise sanitaire oblige. En outre, la SNCF a décidé d’étendre son abonnement illimité TGV Max aux seniors. Cet abonnement à 79 euros par mois permet de voyager sans limite de fréquence ou de trajets, du lundi au vendredi. Il était jusqu'à présent réservé au 16-27 ans.

Enfin, pour accompagner le développement du travail à distance, la SNCF met en place une nouvelle offre. A savoir "Mon forfait annuel télétravail", équivalent à 40% de réduction par rapport à l’abonnement classique "Mon forfait annuel". Toutes ces nouvelles règles s’appliquent automatiquement dès ce 1er juin pour ceux qui ont déjà une carte de fidélité. Les nouveaux clients pourront quant à eux y adhérer à partir du 17 juin.

TG Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.