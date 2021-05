Covid-19 : faut-il s'inquiéter des problèmes cardiaques signalés chez de jeunes vaccinés ?

Des signalements de myocardites, une inflammation du muscle cardiaque, ont été relevés chez "des adolescents et des jeunes adultes" ayant reçu un vaccin à ARN messager comme ceux développés par Pfizer/BioNTech ou Moderna, ont noté les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique du pays. Ces myocardites, qui surviennent plus souvent "après la deuxième dose", touchent plutôt les hommes que les femmes.

"C'est peut-être simplement une coïncidence que certaines personnes développent une myocardite après la vaccination", commente auprès du New York Times le Dr Céline Gounder, spécialiste des maladies infectieuses au Bellevue Hospital Center de New York. "Il est plus probable que quelque chose de ce genre se produise par hasard, car de nombreuses personnes se font vacciner en ce moment", souligne-t-elle encore. De son côté, le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, rappelle que les vaccins sont déjà connus pour potentiellement causer des myocardites, sans que cela ne remette pour autant en cause le rapport bénéfice / risque. "Les vaccins seront sans équivoque beaucoup plus bénéfiques et surpassent ce risque très faible, si ce risque est établi de manière concluante", indique-t-il auprès de Reuters.