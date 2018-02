Problèmes de circulation, conditions de vie des SDF, Hidalgo et RATP : avec la neige, le pic de tweets s’envole

À titre de comparaison, c'est environ 2,5 fois plus que pour les crues et inondations, qui avaient occasionné environ 224 000 tweets. Ou encore, 25 fois plus de tweets que pour le voyage d'Emmanuel Macron en Corse (environ 20 700 tweets). Un indice de popularité du sujet ? Quoi qu'il en soit, le sujet reste tout de même environ 2 fois moins commenté que les Jeux Olympiques d'hiver 2018 (environ 1,2 millions de tweets).









Parmi les top tweets les plus partagés sur la neige, ce sont les problèmes de circulation ainsi que les conditions de vie des SDF qui font le plus réagir Twitter. Anne Hidalgo, politiciens, SNCF et RATP sont particulièrement pointés du doigt. Voici les tweets les plus relayés identifiés par la plateforme..