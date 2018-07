Procès des harceleurs de Nadia Daam : des excuses, mais pas trop

"Il faut recontextualiser", précise-t-il finalement à l’audience. "J’ai dû trouver une excuse, j’étais sous pression en garde à vue. En réalité, je suis un membre lambda de ce forum, je fais des messages à caractère trollesque. J’ai l’habitude de poster des messages un peu subversifs. Au moment où je poste ce message, c’est pour amuser la galerie." Amuser, donc. On est bien loin des nuits d’insomnie, des sueurs froides et des instants de profond désarroi éprouvés par la victime. Le décalage est saisissant, mais le prévenu s’enfonce encore, devant une assistance médusée : "Pour moi, c'était pas une menace. J'aurais pu dire : 'je vais te tailler les oreilles en pointe', vous voyez. Bon, j'ai été mal inspiré, je ne suis pas Guillaume Apollinaire non plus. Aujourd’hui je regrette ce message, il a eu des conséquences sur la vie de Nadia Daam et surtout sur la mienne : j’ai été mis à pied au travail, je vais sûrement me faire licencier. Vous vous rendez compte, pour un message qui m’a pris 3 secondes ?"





On en est donc là. La victime n’était peut-être pas celle qu’on croyait. La journaliste à la barre n’en revient pas : "Je suis sidérée par tant de fausse naïveté et de désinvolture", indique-t-elle, tout en expliquant comment, le 5 juin dernier, jour d’une première audience renvoyée, son domicile a été cambriolé, la porte d’entrée fracassée, ses objets de valeur laissés intacts à part les ordinateurs. Et comment elle a tenté de protéger sa fille de 12 ans de la coulée de boue, justifiant tant bien que mal un déménagement et un changement d'école à venir. Pour le procureur, le constat est clair : "Ces prévenus incarnent la violence sous pseudonyme. Mais ils se positionnent de manière très différentes: si l'on peut attendre de l'un qu'il comprenne dorénavant les conséquences de ses paroles, l'autre vit toujours dans son monde virtuel et n'a pas pris conscience de ce qui lui est demandé : le souci de l'autre."