Procès des harceleurs présumés de Nadia Daam : "Je veux qu'il y ait une condamnation"

Quelques heures après sa chronique, Nadia Daam est l'objet de messages malveillants et d'insultes en tout genre. Son compte Paypal est piraté, sa moindre présence en ligne fouillée, décortiquée, hackée (jusqu'à son compte Copains d'avant, qu'elle ignorait elle-même avoir un jour ouvert). Les menaces prennent alors une tournure terrifiante : son adresse, le prénom de sa fille, le collège où elle est scolarisée ainsi que ses horaires d'activités extra-scolaires sont divulguées en ligne. Et alors qu'elles impactent déjà grandement sa vie quotidienne, les violences jusque-là cantonnées à sa vie numérique franchissent un cap : une nuit, Nadia Daam est réveillée par des coups violents donnés dans sa porte d'entrée. L'enfer, aujourd'hui, n'est pas tout à fait terminé pour la journaliste. Mais il trouvera mardi 5 juin un premier épilogue au tribunal correctionnel de Paris. L'un des prévenu est poursuivi pour "menace de commettre un crime", l'autre pour "menace de mort". Ils encourent six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.





De ce procès, Nadia Daam attend plusieurs choses : "Je veux qu’il y ait une condamnation", explique-t-elle à LCI. "Je veux que ça fasse jurisprudence, que ça fasse exemple. Ce n’est pas une question de sévérité, mais je veux une vraie sanction qui soit concrète. Je supporte mal l’éventualité d'un renvoi et j’aimerais que la décision soit rendue dans la journée". Car sept mois, ça commence à faire long... et la victime souhaiterait placer cet épisode douloureux derrière elle. "Pour l'instant, même si les violences ont été réelles, tout cela reste très abstrait pour moi", poursuit-elle. "J'ai besoin de savoir à quoi ils ressemblent mais il est encore trop tôt pour que je croie à leurs excuses."