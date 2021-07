Procès Mila : le cyberharcèlement "n’est pas acceptable", selon Jean-Michel Blanquer

Les onze personnes condamnées mercredi 7 juillet devront également verser chacun à Mila 1 500 euros en réparation des souffrances et 1 000 euros pour ses frais d'avocats, en sus des quatre à six mois de prison avec sursis. Dix mois plutôt, en janvier 2020, la jeune fille alors âgée de 16 ans avait posté une première vidéo devenue virale et qui a suscité un déferlement de messages haineux.

Mila répondait à des insultes reçues sur les réseaux sociaux quant à son orientation sexuelle, en s’en prenant à l’islam : “Votre religion, c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul”, lançait-elle dans cette vidéo. Des propos tenus "dans les strictes limites” de la liberté d’expression, selon le procureur. Menacée sur les réseaux sociaux, l’adolescente avait dû quitter son lycée et vivre sous protection policière.

"Je ne veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes. On a gagné et on gagnera encore", a déclaré l’adolescente à l’issue du procès.