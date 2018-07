Produits contaminés : comment améliorer le retrait en magasin ?

Une commission parlementaire vient de rendre ses travaux pour éviter un nouveau scandale alimentaire et sanitaire. Après l'affaire Lactalis, le but est de retirer du marché, les produits contaminés. Les parlementaires préconisent donc un meilleur contrôle et plus de sanction. Mais il faut aussi améliorer l'alerte pour les consommateurs en magasin. Alors, comment bloquer la vente du produit ?



