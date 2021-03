Profs visés pour "islamophobie" à Sciences Po Grenoble : retour sur cinq jours de polémique

Les tensions sont légions ces derniers jours dans le monde universitaire, sur fond de débats, souvent portés par le monde politique, sur "l'islamophobie" et "l'islamo-gauchisme" en son sein. Dernier épisode en date : la vive polémique qui sévit au sein de l'Institut d'études politiques de Grenoble, autour de deux enseignants nommément accusés "d'islamophobie" et de "fascisme" sur des affiches apposées, jeudi dernier, à l'entrée de l'école. Des tensions qui ont conduit plusieurs ministres à prendre position, et à la mise en place d'une protection rapprochée pour les professeurs mis en cause. Résumé en cinq actes de cette nouvelle embrouille universitaire.