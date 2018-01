Projet controversé d’aéroport : à Notre-Dame-des-Landes, Edouard Philippe assure qu'aucune décision n'est prise

"Le risque serait celui de la non-décision", ajoute Johanna Rolland. "S’il ne se passe rien dans ce quinquennat, s’il ne se passe rien dans le quinquennat suivant, alors ce serait une non décision. Et je n’ai pas compris jusqu’à présent que c’était la ligne du gouvernement."





Edouard Philippe est ensuite allé visiter l'actuel aéroport Nantres-Atlantique, puis la commune qui jouxte la structure, Saint-Aignan-de-Grandlieu. Là, il a pris la parole devant les caméras pour expliquer sa démarche. Il raconte avoir "tenu à se rendre sur place", et avoir eu un échange très agréable, très instructif" avec le maire de Notre-Dame-des-Landes, puis une entretien là encore "direct, courtois, et intéressant" avec Johanna Rolland, et avoir enfin rencontré également le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, commune qui serait directement impactée en cas d'extension de l'actuel aéroport. "Depuis quelques jours, j'ai multuplié les consultations, près d'une centaine d'élus sont venus à Matignon, j'ai lu beaucoup", a-t-il rappelé. "Il était aussi indispensable que je puisse voir. Quand on veut réfléchir bien, c'est bien d'écouter, c'est bien de lire, c'est bien aussi de voir. C'était l'objectif de ce déplacement, et ça nourrit ma réflexion." Cette visite surprise ne change en rien le calendrier établi, comme il l'a précisé : "C'est une décision difficile à prendre, mais je rendrai ma décision d'ici fin janvier." Il a enfin redit que "sa décision n'était pas prise", et qu'elle exigeait "encore quelques consultations".