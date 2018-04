Promenade en forêt : alerte aux tiques !

Pour ceux qui voudraient se promener dans les bois, surtout les enfants, il faudra faire attention aux tiques. En effet, au printemtps, elles tombent des feuilles et s'accrochent aux jambes. Des précautions doivent être prises car elles peuvent provoquer la maladie de Lyme. Ainsi, dans la forêt du Gâvre, en Loire-Atlantique, l'Office nationale des forêts a pris des mesures de prévention pour les promeneurs.



