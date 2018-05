Le père de Lola, morte au Bataclan, indigné par les propos de Trump : "C'est blessant et totalement absurde"

Les propos outranciers de Donald Trump ne sont pas rares. Mais cette fois, ils ont provoqué la colère et le dégoût des victimes françaises des attentats du 13 novembre. Vendredi soir, devant la NRA (National Rifle Association), le lobby pro-armes., le président américain s'est servi des attaques parisiennes pour défendre le droit de porter une arme.





"(Les victimes) ont été tuées brutalement par un petit groupe de terroristes qui avaient des armes. Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. Boum, viens là ! Boum, viens là !", a-t-il déclaré, mimant le geste d’un pistolet, avant d’expliquer que si au moins une personne avait été armée ce jour-là, "ça aurait été une toute autre histoire". "Il faut un bon gars avec une arme pour tuer un mauvais gars avec une arme", a-t-il asséné.





Georges Salines a perdu sa fille Lola durant les attentats du 13 novembre. Pour le membre fondateur et ancien président de 13 onze 15 : Fraternité et Vérité, les déclarations de Donald Trump sont inacceptables. "C’est blessant et c’est aussi fondamentalement absurde", a-t-il confié à LCI. "C’est stupide au plan "technique". En plus, il y a le style de M. Trump, la récupération politicienne d’une part et la manière dont c’est fait. Cet homme-là est notoirement incapable d’empathie", a-t-il poursuivi.