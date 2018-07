Propositions des députés après l'affaire Lactalis : les victimes craignent que les mesures "n'aillent pas assez loin"

En détails, après que 36 nourrissons ont été atteints à la fin de l'année 2017 de salmonellose en consommant un produit pour enfant fabriqué par Lactalis, la commission parlementaire entend "contrôler les contrôleurs et contrôler les contrôlés". Il estime ainsi que "l'auto-contrôle n'est pas suffisant". Par ailleurs, la commission devrait préconiser de "toucher au portefeuille" les industriels, dans le cas où ceux-ci "ne respectent pas une forme de déontologie et de rigueur sur les autocontrôles". Une forme de "responsabilité pénale" serait alors envisagée. Les députés souhaitent enfin garantir l'indépendance des contrôleurs. "Quand un laboratoire a 90% de son chiffre d'affaires qui est lié à une seule entreprise, ça peut poser un problème", a assuré Christian Hutin.





Autre aspect d'une éventuelle réforme : une centralisation de la gouvernance dans le domaine de la santé alimentaire. En somme, une autorité unique en lieu et place d'une "armée mexicaine", selon les mots du président de la commission, partagée entre "trois ministères : la Santé, Bercy et Agriculture, c'est pas possible". "Il faut que ce soit très clair: un numéro unique, un site unique, une décision unique", a-t-il déclaré.