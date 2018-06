Protéger les ados du porno

Des médecins ont lancé un appel solennel au pouvoir public pour protéger les enfants et les adolescents de la pornographie. Si le porno était tabou au départ, il est vite devenu une addiction grâce à la démocratisation des écrans. Selon une enquête Ipsos réalisée pour le Fonds Actions Addictions, 21% des jeunes entre 14 et 24 ans disent regarder de la pornographie une fois par semaine, 9% une fois au quotidien et 5% plusieurs fois par jour. Comme quoi, c'est toute une génération qui se transforme. Comment protéger nos enfants ?



