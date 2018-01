Prothèses dentaires, bridge... des écarts de plusieurs centaines d'euros selon les villes

Du simple au double. Sur la base d'une analyse des tarifs de 5000 dentistes dans 40 villes françaises, le magazine 60 Millions de consommateurs a dénoncé, jeudi 25 janvier, des écarts "conséquents" des prix des prothèses dentaires. Et pour cause : les tarifs s’élèvent parfois jusqu'à plus de 30 %.





C’est par exemple le cas entre Nimes et Paris. Pour une couronne céramo-métallique, le type le plus répandu, le tarif le plus fréquent à Nîmes pour cet acte est de 519 euros, alors qu'il atteint 704 euros à Paris. Pour la pose d'un bridge, les soins sont encore plus chers. Les prix varient de près de 2000 euros à Boulogne-Billancourt à 1500 euros à Toulon. Des montants sur lesquels l'Assurance maladie rembourse 200 euros et laisse aux mutuelles le soin de compléter le remboursement. Plus globalement, les tarifs les moins élevés sont généralement observés à Nîmes, Roubaix et Rennes, tandis que les plus élevés sont pratiqués à Paris, Boulogne-Billancourt et Aix-en-Provence, selon le classement établi par le magazine.