Retour sur site, télétravail total ou mode "hybride"... Où en sont les entreprises ?

Mais un mois après la rentrée des vacances estivales et à l'heure où le contexte se veut nettement plus favorable sur le front de l'épidémie, comment les entreprises composent-elles en pratique avec les différentes options héritées de la pandémie ? Qu'en est-il des dernières mise à jour du protocole sanitaire au travail ? On fait le point.

"Le télétravail reste toutefois possible, mais il revient aux employeurs de fixer dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d'organisation du travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail", résume ainsi le site du ministère . En conséquence, "les employeurs peuvent librement adapter les règles encadrant le télétravail et demander aux salariés de revenir à 100% en présentiel", peut-on lire.

Depuis septembre, ce sont donc les entreprises qui ont largement repris la main sur les questions de télétravail, toutes n'étant pas prêtes à céder du terrain sur cette question. Concrètement, ces dernières adaptent ou établissent des accords régissant les possibilités de travail en présentiel ou en distanciel. Trois jours par semaine, deux, un ou aucun, fixes, flottants, pas d'affilée, non cumulables le lundi et le vendredi, non autorisés le mercredi, révocables tous les mois, ou valables pour un an, seulement au domicile principal, ou sur le lieu de son choix... depuis cette dernière actualisation, force est de constater que les combinaisons possibles ont été décuplées.

"La tendance avant l'été, c’était : 'Il faut que les gens reviennent majoritairement sur site'", expliquait il y a peu à l'AFP Frédéric Guzy, président d'Entreprise et Personnel, réseau spécialisé dans les ressources humaines et regroupant de grandes entreprises. Dès le 9 juin, "des entreprises ont eu cette volonté (d'organiser le retour au bureau), mais il y en a un certain nombre qui ont dit 'on va y aller doucement'", ajoutait-il, assimilant septembre à "un mois de mise en route". A titre de repère, selon une étude de l'Association nationale des DRH, réalisée en juin dernier auprès de 270 décideurs des ressources humaines, 23% des DRH envisageaient alors un retour à 100% en présentiel dès septembre et 34 % d'entre eux privilégiaient un ou deux jours de télétravail par semaine, optant là aussi pour un retour en majorité en présentiel.

Ce cap passé, à quoi faut-il s'attendre ? "Vingt mille accords d'entreprise ont été signés depuis un an", a eu l'occasion de rappeler de son côté Benoit Serre, vice-président de l'ANDRH (association nationale des directeurs de ressources humaines). "L'hybridation du travail (mélange de travail à distance et sur site, NDLR) s'est durablement ancrée désormais", reconnaît-il, mais "il faut maintenant s'habituer à ce que le tout soit un peu plus structuré". Car, certains salariés "ont du mal à admettre que ce n'est plus 'open bar'," analyse-t-il, avec parfois des jours de présence imposés ou un roulement pour télétravailler le vendredi. "On n'observe pas de réticence absolue, mais plutôt une forme d'impatience à ce que l'entreprise tire les conséquences de ce qu'il s'est passé, avec un management plus basé sur la confiance, avec moins de contrôle, plus de liberté", ajoute-t-il.