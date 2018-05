PSA Vesoul : la fin des 35 heures ?

Le constructeur automobile PSA, un de nos plus grands employeurs privés, a présenté aux syndicats jeudi 17 mai 2018, un projet d'accord qui supprimerait les 35 heures. Cela concerne pour l'instant le site de Vesoul, dans le département de la Haute-Saône. La direction entend augmenter le temps de travail d'une demi-heure par jour. Qu'en pensent les salariés ?



