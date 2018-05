Psycho : peut-on aimer être seul ?

Attention toutefois à ne pas tomber dans le cliché inverse : cette "joie de la solitude" ne concerne pas seulement des célibataires endurcis, fatigués par l'existence, agitant le "savoir être à soi" de Montaigne comme étendard culturel pour échapper aux affreuses contingences du monde adulte. "En couple aussi, on peut jouir d'une solitude", poursuit le psychologue : "Dans toutes les situations, que l'on soit en couple ou parent, il demeure important de garder le contact avec soi-même et il ne faut surtout pas culpabiliser ou assimiler cette soif de solitude à un acte égoïste. Au contraire ! Quand on vit en couple ou en famille, on finit par croire que l'on n'existe plus sans le regard de l'autre. Or, imposer son territoire de liberté dans l'espace du couple, dans l'espace familial est plus que bienvenu."





Bref, aucune honte à chérir cette solitude, c'est totalement sain. Et pour faire comprendre à votre entourage cette nécessité absolue, il importe de distinguer l’isolement, la désolation de cette "solitude positive". Histoire de dire une bonne fois pour toute que, oui, on peut "aimer être seul" (c'est-à-dire se connecter aux autres puis se déconnecter pour mieux se reconnecter), sans passer pour un affreux misanthrope rétif à la communauté humaine.