"Denfert-Popotin... Corps-Royal" : une pub anti-cellulite dans le métro parisien fait bondir la Toile

C'est ce qui s'appelle être à côté de la plaque ! À l'heure où de plus en plus de marques - à l'image du géant suédois H&M - adoptent la body-positive attitude, d'autres préfèrent - visiblement - enfoncer des portes ouvertes, au risque de s'attirer les foudres de ceux qu'ils cherchent à séduire. C'est ce qui est précisément en train de se passer pour Cellublue, expert dans le domaine de l'anti-cellulite et de la minceur. Sa dernière publicité déployée dans les stations de métro de la capitale interpelle les usagers et notamment les femmes.





Et si la marque a choisi le métro, ce n'est pas vraiment par hasard : "Cet été, des changements sur votre ligne...", peut-on lire sur l'encart s’inspirant d'une ligne de métro parisienne dont les noms de stations ont été revisités : "Denfert-Popotin, Peau D'Orange, Place Petit Bidon..." et ça continue jusqu'à l'arrêt "Corps-Royal", le terminus. Sous-entendu, vous aurez un corps parfait en appliquant cette nouvelle gamme de produits. Coup de com' savamment orchestré ou bourde monumentale ? Nous avons tenté de joindre la marque, en vain.