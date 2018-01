Publicités sur les trottoirs : les villes test n’avaient pas été prévenues... et refusent de servir de cobayes

Sur les pavés, la pub ? Et bien en fait non... L’annonce avait été faite en fanfare, avant Noël, par le gouvernement. Mais a vite pris l’eau. Mi-décembre, Matignon avait annoncé l’expérimentation de la publicité sur le trottoir, pendant un an et demi, par trois villes test : Nantes, Bordeaux et Lyon. Le décret d’application avait été rondement publié au Journal officiel, le 22 décembre dernier. L’expérimentation avait aussitôt relayée dans les médias.





Ces publicités au sol constituent une nouvelle façon d'attirer l'œil du consommateur et se veulent, d’après Biodegr'AD, la start-up lyonnaise qui a poussé le décret, "écologique", et "plus accessibles pour les petits commerçants". Dans le JO, le décret encadre strictement ces marquages. Biodégradables et éphémères, ils doivent être réalisés à la craie, avec de l'eau non potable ou des peintures biodégradables. Ils ne doivent pas dépasser 2,5 mètres carrés, être éloignés les uns des autres d'au moins 80 mètres et disparaître au bout de dix jours. Problème : sur le principe, l’annonce a suscité les foudres des anti-pubs, comme Résistance Action publicitaire, qui dénoncent un véritable "matraquage" et font remarquer que ce décret, signé par trois ministres, dérogeait au code de l'Environnement et au code de la route.