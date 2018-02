Punaises de lit : quand des Parisiens font appel à Rocky, chien renifleur, pour les traquer dans leur appartement

D'abord, faire venir une entreprise de désinsectisation. "Le traitement se fait sur deux semaines. Les entreprises que vous choisissez doivent venir deux fois en quinze jours pour que ce soit efficace", affirme Julie. En plus de la désinsectisation, il est vivement conseillé de faire congeler tous ses tissus et ses livres par une entreprise spécialisée. Oui, vous avez bien lu, vos affaires seront congelées pendant trois jours minimum car les punaises de lit meurent lorsque la température est inférieure à -20c°. Sinon, il est possible de louer une machine à vapeur pour asperger toutes ses affaires à une chaleur de plus de 120c°, une température que ces nuisibles ne supportent pas non plus. Une autre solution consiste à enfermer les affaires dont vous ne vous servez pas souvent et de laisser fermer hermétiquement dans un sac plastique pendant deux ans. Les punaises ne peuvent pas survivre plus de 18 mois sans se nourrir de sang humain.





Mais qu'en est-il du budget ? "Malheureusement, traiter un problème de punaises de lit coûte cher", reconnait la responsable de Dogscan qui facture 240 euros ses interventions. Pour le reste, désinsectisation etc..., les prix varient selon les prestataires. "Il faut faire un gros effort pendant un mois, un mois et demi sauf que derrière, on n’est plus embêté", affirme-t-elle.