Puy-de-Dôme : comment les usagers réagissent-ils à la limitation de vitesse à 80 km/h ?

Dans le Puy-de-Dôme, seuls 180 panneaux ont été installés pour indiquer la limitation de vitesse à 80 km/h. Sur place, les automobilistes ne respectent pas toujours cette nouvelle mesure. Ils craignent les débordements sur des routes au trafic potentiellement surchargé. Pourtant, avec cette mesure il ne faudra compter que deux minutes de trajets en plus pour parcourir 25 kilomètres, d'après la Sécurité routière.



