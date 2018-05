Dans les Pyrénées-Atlantiques, le temps des cerises est arrivé

Fragiles, les cerises sont toujours cueillies à la main. Dans les Pyrénées-Atlantiques, leur récolte agite les vergers. Il faut les cueillir à point, c'est-à-dire ni trop roses, ni trop noires. Les cerises sont vendues environ six euros le kilo. Chaque jour, la coopérative en envoie cinq tonnes dans tout le pays. La récolte des cerises s’achèvera à la fin du mois de juin.



