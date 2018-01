Pyrénées-Orientales : les enfants partent en classe de neige

Roland Castanier, directeur de l'école Joseph-Néo situé dans les Pyrénées-Orientales, estime qu'un enfant repart avec un bagage en vivant des sorties extra-scolaires. C'est aussi un moyen pour les professeurs de leur apporter un enseignement qui allie savoir et amusement. Pour ces jeunes, c'est tout simplement un pur bonheur car la plupart d'entre eux n'ont jamais skié de leur vie. Au programme, leçons de glisse et découverte de la faune et de la flore de la montagne.



