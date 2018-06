Pyrénées-Orientales : plus de 15% des femmes enceintes subissent des violences de leur partenaire

Numéros utiles :





Le 39 19 - Violences Femmes Info

Anonyme et gratuit, ce numéro est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h et les samedis, dimanches et jours féries de 9h à 18h. Au bout du fil, des professionnels assurent une écoute, une information et si besoin une orientation vers les dispositifs locaux de prise en charge pour les femmes victimes de toutes formes de violences ou leur entourage.





En cas d'urgence, le 17 (ou le 112 d'un portable), appel gratuit