Qu'est-ce qu'un hiver sans une bonne fondue savoyarde ?

Des morceaux de Comté, du vin blanc, des noix de muscade et de l'ail, c'est tout ce qu'il faut à Laurence Robin pour préparer la meilleure des fondues savoyardes. Et pour déguster ce succulent plat, des promeneurs sont prêts à braver une heure de raquette par -10°C. « Un réconfort après un bel effort » comme le disent certains. A La Côte-d'Arbroz, Laurence et son mari accueillent des passionnés de montagne à leur table d'hôte toute la saison. En plus d'une bonne fondue, leurs invités auront droit à quelques pas de danse aux rythmes d'un gramophone des années 20.



