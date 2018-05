Qu’est-ce que cette médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement remise à Mamoudou Gassama ?

Depuis 1970, les décisions d'attribution reviennent aux préfets. "Les candidatures et propositions se font donc auprès du préfet du département où l’acte à récompenser a été effectué." Toute proposition peut être envoyée, accompagnée du procès verbal d’enquête dressé par la gendarmerie ou le commissariat de police, ou un rapport des services d'incendie et de secours (s'il y en a), des témoignages recueillis, et de l'extrait du casier judiciaire des personnes proposées. Et oui, car une médaille ne peut être remise à quelqu'un qui a été condamné par le passé.





Si le sauveteur appartient à une administration publique, l'avis du supérieur hiérarchique est également demandé. Dans la grande majorité des cas, ces récompenses sont attribuées à des sauveteurs professionnels et notamment à des pompiers.





C'est d'ailleurs vers cette profession que va se tourner le jeune héros malien. Emmanuel Macron annoncé ce lundi 28 mai que Mamoudou Gassama serait "naturalisé français" et intégrerait les sapeurs pompiers prochainement.