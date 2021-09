Lutte contre la "négrophobie", actions coup de poing... Qu'est-ce que la Ligue de défense noire africaine ?

Plus tôt dans la journée, Éric Ciotti (LR) avait appelé de ses vœux une telle décision, estimant qu'une "nouvelle étape intolérable dans la violence contre la France et la République" avait été franchie par l'organisation. Cette dernière était également dans le viseur du RN. Mais qu'est-ce que la Ligue de défense noire africaine (LDNA) ?

Créée en 2017 et inscrite au répertoire national des associations, l'ONG se présente comme un "mouvement contre la négrophobie, racisme, discrimination, néocolonialisme, prônant le respect de la communauté noire". Son fondateur, Sylvain Afoua, plus connu sous le nom d'Egountchi Behanzin, se revendique, lui, "activiste politique, anti-négrophobie, panafricain et révolutionnaire".

Cette structure s'est fait connaître par ses positions tranchées, parfois sulfureuses, et ses actions coup de poing. Après plusieurs petits coups médiatiques, en 2019, une cinquantaine de militants de la LDNA empêchent la tenue d'une représentation d'une pièce de théâtre à la Sorbonne dans laquelle les comédiens portent des masques noirs. L'association y voit du racialisme et de la "négrophobie raciale". "On ne peut plus nous représenter de cette manière déshumanisante. Pour jouer des noirs sur scène, il faut prendre des comédiens noirs. Le théâtre doit être représentatif de la société", assène alors Egountchi Behanzin.

Un mois plus tard, le groupuscule fait de nouveau parler de lui lors d'une mobilisation à la Grande Halle de la Villette (Paris) pour tenter de faire annuler l'exposition Toutânkhamon : le trésor du pharaon. Il soutient que certains souverains de l'Égypte antique étaient de couleur noire."C’est la falsification de l’histoire africaine, le blanchiment de l’histoire, et dans cette dynamique-là, il y a le blanchiment de la civilisation égyptienne", s'emporte le militant Émilien Missuma, cité par Radio Canada. Des accusations que les historiens réfutent.