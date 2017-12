Qu'est-ce que le "Bitcoin" ?

Le Bitcoin est le plus connu des monnaies virtuelles. On peut l'acheter et le revendre via des plateformes en ligne sans passer par les banques. Le Bitcoin attire l'intérêt d'internautes et d'entreprises du monde entier, mais il inquiète également les autorités. Il fait donc l'objet de toutes les spéculations. Mais ces deniers jours, son cours décroche violemment. Est-ce une nouvelle bulle spéculative sur le point d'éclater ?



