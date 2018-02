Qu'est-ce que le plan Grand Froid ?

Le plan Grand Froid est déclenché lorsqu'un épisode de froid s'installe en France. Depuis lundi 5 février 2018, des températures glaciales se sont abattues sur une grande partie de l'Hexagone et elles devraient durer cette semaine. Le dispositif a été activé dans vingt-deux départements pour venir en aide aux sans-abris.



