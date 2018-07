Porte-clés connecté et surveillance vidéo : quand Big brother s’invite à l’école, les élèves se rebiffent !

Entre 15 et 30 lycées privés auraient d'ores et déjà mis en place le dispositif en dehors de l’Île-de-France, d'après la cheffe d’entreprise qui assure qu'aucune donnée personnelle n'est collectée et que ces dernières sont totalement chiffrées. "Seul le chef d’établissement est responsable de ces données", insiste-t-elle. De son côté, l’autorité chargée de la protection des données personnelles, la Cnil, a indiqué qu’elle sera vigilante sur "le respect des principes de méthode et de fond" quant à l’utilisation de ce nouvel objet connecté par les établissements scolaires.





Hasard du calendrier, mardi 24 juillet, le gendarme des données personnelles a épinglé, à la suite d'un contrôle, un établissement supérieur privé parisien pour avoir installé un système de vidéosurveillance qui filmait en continu les salles de classe et lieux de vie des étudiants. L’Institut des techniques informatiques et commerciales (Itic) a été mis demeure par la Cnil de cesser sous deux mois cette pratique et d’autres infractions aux règles sur la vidéosurveillance. L'autorité considère "comme excessif tout système de vidéosurveillance qui revient à placer des salariés ou des étudiants sous surveillance constante", a-t-elle expliqué.