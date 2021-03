"Le temps de la remplir et c'est déjà le couvre-feu" : quand la nouvelle attestation inspire Twitter

Aussitôt publiée, aussitôt moquée. En ce premier jour de reconfinement dans 16 départements du pays, le gouvernement a été critiqué de toute part pour son attestation de déplacement dérogatoire ultra complexe publiée ce samedi matin. Longue de deux pages, commune aux territoires confinés et à l'ensemble du pays sous couvre-feu, liste de quinze motifs de sortie, possibilité de se déplacer dans un rayon de 1, 10 ou 30 km... il fallait s'accrocher pour la déchiffrer et faire le bon choix avant de quitter son domicile. Ce que n'ont pas manqué de faire remarquer les internautes sur Twitter.

D'autres ont pensé à la quantité de papier et d'encre nécessaires à l'impression de cette attestation de deux pages pour les personnes ne bénéficiant pas de smartphone pour la télécharger numériquement. Sans compter ceux qui auraient été dans l'obligation de la recopier entièrement à la main avant chaque sortie. "Le temps de remplir ton attestation et c'est déjà le couvre-feu", ironise un twitto.

Sous le feu des critiques, le gouvernement a modifié et simplifié le document en milieu de journée. "L’attestation et la justification du motif du déplacement continueront d’être requises pour les déplacements de plus de 10 kilomètres (soit au sein du département, soit pour des déplacements inter-régionaux)", précise Matignon dans un communiqué. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de justifier du motif de ces déplacements jusqu'à 10 km. Ce qui a inspiré à Julie le tweet ci-dessous.