Quand les Bleus font leur show

Les joueurs ont voulu mémoriser ce sacre devant les appareils photo et les caméras officiels. Tout au long de la journée, les Bleus ont partagé des images sur les réseaux sociaux. Après la réception à l’Elysée, ils se sont dispersés discrètement. Certains en boîtes de nuit, d'autres dans des restaurants parisiens. Adil Rami, lui, avait décidé de venir sur le plateau de TF1, pour tenir sa promesse, faire face à Teddy Riner sur un tatami en cas de victoire.



