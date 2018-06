Quand les prêtres décident de se marier

Le Pape François sera-t-il le souverain pontife qui ouvrira le débat sur le célibat des prêtres ? Ils sont de plus en plus nombreux dans l'Église catholique à l'espérer et aussi à le dire haut et fort. Vous allez entendre dans ce reportage le témoignage de deux de nos compatriotes, qui ont choisi d'abandonner leur sacerdoce afin de se marier.



