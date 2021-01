Que contient la "charte des principes" de l'islam de France et à quoi va-t-elle servir ?

Le document de 7 à 8 pages, dont le contenu intégral n'a pour l'heure pas été rendu public, aborde en préambule la question l'islam politique, en réaffirmant "le principe d’égalité devant la loi oblige tout citoyen dont le musulman de France à inscrire son vécu dans le cadre des lois de la République garantes de l’unité et la cohésion de notre pays", explique le Conseil français du culte musulman dans un communiqué. Le texte souligne en outre "le principe d’égale dignité humaine dont découle l’égalité Femme-Homme, la liberté de conscience et de religion, l’attachement à la raison et au libre-arbitre, le rejet de toute les formes de discrimination et de la haine de l’Autre".

Si la portée exacte et le champ d'application de la charte restent encore à préciser, le Conseil français du culte musulman a indiqué dimanche qu'il rechercherait "l'adhésion la plus large possible" au sein des différents acteurs du culte musulman. "Le CFCM soumettra, via ses instances, le texte de la charte ainsi que les textes fondateurs du Conseil national des imams (CNI) aux acteurs locaux, imams et responsables de mosquées, en vue d’une consultation et une adhésion les plus larges possibles", indique le communiqué.