Que faut-il faire pour lutter contre l'hypovigilance ?

Appelée aussi hypovigilance, la somnolence au volant est la cause de nombreux accidents de la route. Pour garder leur concentration, certains conducteurs préfèrent s'arrêter quelques minutes, boire du café, fumer une cigarette, ou encore augmenter le volume de la musique. Mais ces moyens ne sont pas tous conseillés. Explications en images avec le professeur Damien Léger, responsable du Centre du Sommeil et de la Vigilance de l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) de Paris.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.