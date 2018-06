Que font les Montpelliérains pour lutter contre la chaleur ?

La température grimpe à Montpellier, dans l'Hérault. Face à la chaleur écrasante, la plupart des Montpelliérains ont opté pour la crème et le chapeau. D'autres préfèrent purement et simplement rester à l'ombre. Par ailleurs, les modes de consommation changent durant cette période estivale. Les gens mangent plus de produits frais, notamment des fruits et des légumes, et boivent beaucoup d'eau. Une tendance rafraîchissante déjà prise en compte par les commerçants.



