Que pensent les parents du service national universel pour les jeunes ?

Présenté en Conseil des ministres dans la matinée du 27 juin 2018, le service national universel concernerait 800 000 jeunes dès 2019. À Lille, les parents sont favorables à cette mesure. La plupart d'entre eux estiment, en effet, qu'elle améliorera l'encadrement des jeunes et permettra de leur redonner de la valeur. Le service national universel leur apprendra également à vivre avec des personnes de leur âge. Comment serait-il organisé ? On en parle avec Julien Roux.



