Que sait-on de ces mystérieux chiens bleus, observés en Russie ?

On connaît les animaux albinos, reconnaissables à leur teinte blanche caractéristique, mais des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent aujourd'hui des groupes de chiens bleus. Des clichés qui auraient été pris en Russie et qui suscitent beaucoup de réactions en ligne. Beaucoup s'interrogent sur leur véracité, tandis que les causes d'une telle coloration alimentent diverses théories. Bien qu'inhabituels, ces clichés semblent pourtant authentiques : des experts russes sont interrogés et font le lien avec une ancienne usine chimique, aujourd'hui désaffectée.