Que se passe-t-il si un candidat au Bac est positif au Covid ? Le 20H vous répond

Que se passe-t-il pour les candidats au baccalauréat testés positifs au Covid le jour de l'examen ?

Qu'ils se rassurent, ils n'auront pas zéro à leur épreuve puisque c'est précisément ce qui les inquiétait sur les réseaux sociaux. Le Covid-19 est considéré comme un cas de force majeure, comme une gastro-entérite. Le candidat pourra repasser son épreuve en septembre prochain, on parle dans ce cas-là de "session de remplacement" et non de "session de rattrapage". Pour y avoir accès, il faut un justificatif, en l'occurence le résultat d'un test PCR positif ou un certificat médical. Il faut les adresser sans attendre à l'établissement.

Peut-on recevoir sa seconde dose de vaccin plus tôt que prévu ?

Oui, c'est possible pour les vaccins Pfizer et Moderna. La règle vient de changer pour eux deux. Pour accélérer la cadence de la vaccination, le ministre de la Santé Olivier Véran a d'ailleurs déclaré sur Twitter : "Vous hésitez à vous faire vacciner en juin parce que vous serez en vacances en juillet ? N'hésitez plus." Voici donc le nouveau délai entre deux doses, entre 21 et 49 jours. Donc concrètement vous pouvez avancer votre rappel de deux semaines.