Le mouvement des gardiens de prison se poursuit. Une vingtaine d'établissements sur cent quatre-vingts sont toujours bloqués par les personnels pénitentiaires. Ils réclament une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Leur mobilisation a été déclenchée par plusieurs agressions de surveillants notamment à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, et à Borgo, en Corse. Ce lundi après-midi, les syndicats ont été reçus par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Mais quel est l'état réel de nos prisons ?



